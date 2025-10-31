米テスラのサイバートラック＝7月、米ニューヨーク（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米電気自動車（EV）大手テスラは30日までに、走行中に補助ライトが外れて事故が起きる可能性があるとして、ピックアップトラック「サイバートラック」約6千台のリコールを米道路交通安全局（NHTSA）に届け出た。2023年11月に出荷を開始したサイバートラックは車両の不具合が相次ぎ、米ブルームバーグ通信によると、リコールは今回で10