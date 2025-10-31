トランプ大統領は30日、「核兵器実験を行うのは適切だ」と主張し、核兵器の実験を開始する考えをあらためて強調しました。トランプ大統領：我々はどの国よりも核兵器を持っている。我々は長年、核実験を行っていないが、他国は実験している。我々が核兵器実験を行うのは適切だ。トランプ大統領は30日、国防総省に対し核兵器実験を直ちに開始するよう指示したと明らかにしました。その後、報道陣に対し「核兵器実験を行うのは適切だ