フリーアナウンサー古舘伊知郎（70）が30日、自身のYouTubeチャンネル「古舘伊知郎チャンネル」を更新。24日に高市早苗首相が衆参両院の本会議で首相として初めて行った所信表明演説の際起きたことで論議を呼んでいる、野党議員からの「ヤジ」をめぐり、持論を語った。古舘は「国会の立憲民主のヤジがいろいろ非難されてるね。俺は的確なこと言ったと思ってるよ」と切り出した。そして「ヤジをどう取るかっていう問題だけども国会