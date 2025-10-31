プランを立てて、いざ実行してみても計画どおりに進むとは限らないものだ。進捗は遅れ、時間が足りない――そんなときこそ、シンプルな思考による計画の見直しが有効だという。スケジュール管理能力が上がり、生産性が向上する時間管理術「タイムボクシング」を提唱し、ハーバード大学経営大学院の機関誌の記事で人気を博した著者が、計画の再構築に有効な思考法を紹介する。※本稿は、マーク・ザオ・サンダーズ『世界のエリートが