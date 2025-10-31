AKB48¤Î³¤³°»ÐËå¥°¥ë¡¼¥×¡¢KLP48»³º¬ÎÃ±©¡Ê25¡Ë¤¬30Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇDDT¥×¥í¥ì¥¹¤é¤È¤Î¶¨ÎÏ³«ºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖGOOD LIFE presents LOVE¡õPEACE¡×¡Ê11·î15Æü¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡Ë¸ø³«Îý½¬¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£½Ð±é¤¹¤ë¥¢¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¬¡¼¥ë¥º¡Ê¥×¥í¥ì¥¹¡ËÅÏÊÕÌ¤»í¤é¤«¤é¥³¥Ä¤òÅÁ¼ø¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¼ÂºÝ¤Ë²Î¤¤ÍÙ¤Ã¤Æ¥ê¥ó¥°ÆÃÍ­¤Î¾²¤Î´¶¿¨¤Ê¤É¤ò³Î¤«¤á¤¿¡£»³º¬¤Ï¡Ö¥ê¥ó¥°¤Î¾å¤Ï·ë¹½ÍÉ¤ì¤ë¡×¤ÈÂÎ´¶¡£ÅÏÊÕ¤«¤é¡Ö¾²¤ÇÂ­¤ò¤È¤é¤ì¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¡£Âç¿Í¿ô¤Ç¤ÏÍÙ¤ê¤Å¤é¤µ¤â¤¢