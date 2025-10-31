ランドローバー上陸75周年記念モデルジャガー・ランドローバー・ジャパンは、日本限定の特別仕様車『クラシック・ディフェンダー・ワークス・V8 ムロマチ・エディション（CLASSIC DEFENDER WORKS V8 MUROMACHI EDITION）』の受注を2025年10月29日より開始した。【画像】『ムロマチ・エディション』とクラシック・ディフェンダー・ワークス・モデル全26枚この特別仕様車はショートホイールベースの『90』と、ロングホイールベース