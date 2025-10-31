世界一のフィナンシェで知られる「アンリ・シャルパンティエ」から、PEANUTSとのコラボレーションによる限定パッケージが登場します。スヌーピーやチャーリー・ブラウンが描かれたキュートなデザインは、クリスマスのギフトにもぴったり♡2025年11月1日（土）より全国の店舗と公式オンラインショップで発売され、なくなり次第終了となります。今年のホリデーシーズン