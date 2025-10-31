俳優の平愛梨さん（40）が30日、製薬会社のイベントに登場。子供たちが言うことを聞くようになる一言を明かしました。平さんが出席したのは、参天製薬主催の『近視を正しく知る。将来の目の健康を守るために、いまからできること』のトークセッションです。サッカー日本代表の長友佑都選手と結婚し、2023年に第4子を出産した平さん。イベントで“子供の目について気になっていること”を聞かれると、「今4人（子供が）いまして、1