埼玉・上尾市の集合住宅で火事があり、男性1人が死亡しました。30日午後11時ごろ、埼玉・上尾市の団地の住人から「隣の部屋が燃えている」と通報がありました。火は約3時間半後に消し止められましたが、3階の火元の部屋に住む男性（84）1人の死亡が確認されました。ほかにも、この部屋の住人2人がけがをし、病院に搬送されたということです。