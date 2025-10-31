きょうは西から雨の範囲が広がっていき、夜は関東や東北で激しい雨の降る所もあるでしょう。沿岸部では風も強まるため、帰宅の時間帯は交通機関への影響にもお気をつけください。あすにかけて、北日本は大荒れとなりそうです。南の海上を進む低気圧や前線の影響で、西日本は午前中から雨の所が多くなりそうです。四国などの太平洋側では雨脚の強まる所もあるでしょう。午後になると、東日本にも雨の範囲が広がっていき、夕方以降は