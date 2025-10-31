「広島秋季練習」（３０日、マツダスタジアム）広島・高太一投手（２４）が３０日、１１月１日から宮崎県日南市で始まる秋季キャンプのテーマに「自分超え」を掲げた。大商大時代に計測した自己最速１５１キロを更新し、平均球速アップを目指す考え。今季３勝をマークし、飛躍へのきっかけをつかんだ左腕が熾烈（しれつ）な先発ローテ争いに挑んでいく。過去の自分を超えた先に、思い描く理想の姿がある。目指すのは打者をね