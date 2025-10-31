「関ヶ原合戦に負けた豊臣秀頼の時代、大坂はすでに衰退していた」──そんなイメージを持つ人は少なくないかもしれません。だが、当時の大坂を歩いた外国人の記録や、オーストリアに残る屏風絵が語る風景は、まったく逆のものでした。【写真を見る】「えっ、関ヶ原合戦に負けたのに？」江戸がまだ“草深い田舎”だった頃の「黄金期の大坂」船場を中心に一万五千軒もの店が立ち並び、日本一の商都として繁栄を極めていたのは、