OECD加盟38国中25位の賃金高市早苗新総理は内閣の最優先課題に「物価高対策」を挙げている。肝心なのは、どういう対策を施すか、であるが、「物価高」への対策が必要だという点に関しては、安全保障やエネルギー等の政策では高市政権と水と油の野党も、異論はないようだ。では、現在の日本の物価高はどの程度の水準なのか。【レア写真】「可愛らしいエプロン姿で料理を…」若かりし高市早苗首相の“意外な姿”総務省が発表し