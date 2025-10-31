今季ナ・リーグ東地区最下位に終わったナショナルズが、33歳のブレーク・ブテラ氏を新監督に起用することが明らかになったと、米スポーツ専門局ESPNが30日に報じた。関係者によると契約交渉の最終段階で、1972年に33歳27日でツインズを率いたフランク・キリシ氏以来の若さだという。ブテラ氏はボストンカレッジ出身で、15年ドラフトでレイズに入団。内野手としてマイナーリーグでプレーし、18年にマイナー史上最年少の25歳で1A