ハリケーン「メリッサ」で破壊された家のがれきの中を歩く女性＝30日、キューバ（AP＝共同）【ブラジリア共同】過去150年で最強クラスとされるハリケーン「メリッサ」による被害が、カリブ海のハイチやジャマイカ、キューバで拡大し、英BBC放送は30日、少なくとも34人が死亡したと報じた。ルビオ米国務長官は30日、キューバへの人道支援の準備を進めると明らかにした。米CNNテレビによると、メリッサは28日までに5段階のうち最