ワールドシリーズ米大リーグ・ブルージェイズは29日（日本時間30日）、ロサンゼルスで行われたドジャースとのワールドシリーズ第5戦に6-1で勝利。通算3勝2敗として、32年ぶりの世界一に王手をかけた。31日（同11月1日）に本拠地トロントで第6戦が行われるが、チケット価格が異例といえるレベルにまで高騰。海外ファンも衝撃を受けていた。勝てば32年ぶりの世界一となるブルージェイズ。一方、大谷翔平投手らが所属するドジャー