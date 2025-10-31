韓国で30日に行われた米中首脳会談を、日本側はどうみたのでしょうか。小栗泉・日本テレビ特別解説委員が解説します。■日中首脳会談、31日で調整…急きょ動き出した中国日本の外交関係者は、「米中の距離が多少なりとも縮まったことは日本の経済にとっても良いこと」と前向きに評価する一方で、防衛省幹部からは「米中は、互いに経済や関税で利を得たいだけ。中国が海洋進出を強める安全保障環境は何も変わらないので、引き続き自