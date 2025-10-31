◇プロ野球・巨人秋季キャンプ（10月30日、ジャイアンツタウンスタジアムほか）巨人育成3年目の田村朋輝投手がブルペンで阿部慎之助監督に見守られながら、163球を投げました。田村投手は最速159キロの豪腕ピッチャー。今季はくふうハヤテに派遣されていました。この秋のキャンプでは1軍メンバーとともに“午前組”として参加しています。阿部監督からはカットボールの握り方などについてアドバイスをもらったそうで、「（カット