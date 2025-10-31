24年12月に製作が発表された「踊る大捜査線」シリーズ最新作「踊る大捜査線N．E．W．（エヌ・イー・ダブリュー）」（26年秋公開）の撮影が今月から始まり、このほど場面写真が解禁された。12年「−THE FINAL新たなる希望」以来13年ぶりに青島俊作を演じる主演の織田裕二（57）は「『踊る大捜査線』は大好きな作品です」と作品への愛を口にした。撮影初日は東京・新宿で早朝からスタートも、降りしきる雨がやまず一時は中止の可能