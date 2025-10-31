元日向坂46の影山優佳が30日、自身のインスタグラムを更新。ハロウィンにちなみ“犬”に扮した姿を披露し、「かわいすぎる」と反響を呼んでいる。【写真】かわいすぎる“犬”になった影山優佳をもっと見る影山は「早朝からお世話になってるスタッフさんたちとハロウィンした」と白のスウェットコーデに犬耳カチューシャと肉球グローブを合わせた写真を投稿。「後輩が『かげさんもハロウィンしてください』と言ってくれたので慌