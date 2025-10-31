北村有起哉が主演を務め、仲間由紀恵が共演する木曜劇場『小さい頃は、神様がいて』（フジテレビ系／毎週木曜22時）の第4話が30日に放送され、慎一（草刈正雄）とさとこ（阿川佐和子）の夫婦が想定外の悲劇に見舞われると、ネット上には「きつい。つらすぎる」「言葉が出ない…」といった反響が寄せられた。【写真】幼い姉弟を明るく迎える「たそがれステイツ」の人々「たそがれステイツ」の一階に住む慎一とさとこは、緊急事