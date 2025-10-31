俳優の織田裕二（５７）が主演する映画「踊る大捜査線Ｎ．Ｅ．Ｗ．」（本広克行監督、２０２６年秋公開）が、このほど東京・新宿で撮影開始したことが３０日、分かった。１９９７年のドラマから始まり、映画はスピンオフを含めた８本の累計興行収入が５００億円超を記録している国民的人気シリーズの最新作。緑色のモッズコートを身にまとった織田演じる熱血刑事・青島俊作が主人公となる映画は１４年ぶり。織田が新宿の街中を