〈さながら“無限列車踏切”？ 「1時間で40分以上」も閉まったままなところも…「開かずの踏切」が生まれてしまう根本原因〉から続くカンカンカンカン――いつまで経っても遮断機が上がらない「開かずの踏切」は、なぜなくならないのか。鉄道ジャーナリストの杉山淳一さんが解説する。（全2回の2回目／最初から読む）【画像】現存する「開かずの踏切」をじっくり見る◆◆◆自動車も列車の運行頻度も少ない、そんなのんびりとし