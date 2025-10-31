〈パンデミック下の台湾を楽観的に描きたかった――心臓移植を受けた青年に訪れる不思議な出会いと別れの日々【『優雅な邂逅』日本初上映】〉から続く10月25日、日本未公開の台湾映画の名作・話題作を紹介する「台湾文化センター 台湾映画上映会2025」の第8回（最終回）が、台湾文化センター（東京・虎ノ門）で開かれた。この日上映されたのは、『ソウル・オブ・ソイル』（2024）。台湾で有機農業に挑む2人の男性を追い、8年かけ