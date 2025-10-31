【イスラマバード共同】国境地帯での武力衝突の停戦維持に向けたパキスタンとアフガニスタンのイスラム主義組織タリバン暫定政権の協議が30日、トルコで再開し、停戦継続で合意した。29日に決裂が発表されていた。