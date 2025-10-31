〈コロナ禍以降、なぜ円安は進行し、生活が苦しくなったのか……日本円の価値が下がり続ける世の中で、大切な資産を守る“最適解”〉から続くなかなか貯蓄が出来ない、ましてや投資にはとても回すお金がない……戦前、そんな悩みに答えたひとりの東京帝大教授がいた。彼はどのように答え、そして大きな財産を築くことができたのか。『投資で2億稼いだ社畜のぼくが15歳の娘に伝えたい29の真実』より一部抜粋し、誰でもまねができ