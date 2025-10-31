〈30年近くGWも正月もない社畜生活→出世街道から外れリストラ→介護、教育、住宅ローン“三重苦の男性”が資産2億円を突破して富裕層の仲間入りできた“たった一つの方法”〉から続くあらゆる物価が値上がりする世の中で、どのようにすれば大切な資産を守り、生活の水準を下げることなく暮らすことができるのだろうか？『投資で2億稼いだ社畜のぼくが15歳の娘に伝えたい29の真実』より抜粋し、考えられる“最適解”とは……。