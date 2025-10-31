◇プロ野球・巨人秋季キャンプ（10月30日、ジャイアンツタウンスタジアムほか）巨人の秋季キャンプで臨時コーチを務める李承菀コーチが大城卓三選手と身ぶりを交えながら、会話する場面がありました。大城選手は今季1軍で56試合に出場。うち1塁手で12試合、キャッチャーでは8試合にとどまっています。打つ方では91打数17安打と打率.187と、阿部慎之助監督が期待する打席での活躍には、少し遠い数字となりました。この秋の