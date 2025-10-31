ツキノワグマ（ylq/）全国でクマによる人身被害が止まりません。2025年度は単年度の死者数が統計開始以来、最悪となっています。JBpressではこれまで、クマとの向き合い方についてたびたび報じてきました。その中から厳選した記事をあらためてお届けします。なお、内容は掲載当時のものです。（初出：2023年11月16日）（姫路大学特任教授：平野秀樹）各地の里山や農村地帯から、連日のようにクマによる被害の報告が相次いでいる