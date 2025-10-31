エティハド航空は、アブダビ〜カブール線を12月18日に開設する。火・木・土曜の週3往復を運航する。機材はビジネスクラス8席、エコノミークラス150席の計158席を配置したエアバスA320型機を使用する。カブールはアフガニスタンの首都。世界には600人以上のアフガニスタン人が居住しており、このうちアラブ首長国連邦（UAE）には約30万人が住んでいる。エティハド航空が今年発表した、31都市目の就航地となる。■ダイヤEY310アブ