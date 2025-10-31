シュワバーとの選手会のMVP投票で敗れた大谷(C)Getty Images「シュワバーは選手たちの間でも『素晴らしく良いヤツ』という評判がある」大谷翔平が表彰され続けてきた状況への“飽き”なのか。現地時間10月29日に発表となったメジャーリーグの選手間投票によって選出されたナ・リーグ最優秀選手賞が波紋を生んでいる。メジャーリーグ選手会（MLBPA）の独自投票によって決する同賞なのだが、今季はレギュラーシーズン中に56本塁