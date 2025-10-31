仕事を効率的に進めるにはどうすればいいか。業務改革などを手がける本山裕輔さんは「10分考えてわからないことを考え続けても時間の浪費に終わるので誰かに聞くのが早い。ただ、上司に相談に行って『もっと自分で考えろ』と突き返されないようにするには工夫が必要だ」という――。※本稿は、本山裕輔『仕事ができる人がキリの悪い時間にやっていること』（サンマーク出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／mapo※