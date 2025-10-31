にぎやかなお囃子と、元気な掛け声。 （囃子の音） 「ピーヒャラ、ドンドン」 2人一組で “大太鼓” を打ち鳴らし、“銭太鼓” が神に感謝を捧げます。 長崎市横尾地区の伝統芸能『横尾だんじり』。 10月26日に開かれる地域の秋まつりで、横尾小学校の4年生45人が「子どもだんじり」を披露します。 明治初頭から演じられていた、雨乞いや五穀豊穣を願う「浮立」。 祭りのほか、地域の祝い事でも披露されて