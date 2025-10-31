MLBワールドシリーズ第5戦が日本時間30日に行われ、ブルージェイズが6-1でドジャースに勝利。対戦成績を3勝2敗とし、世界一へ王手をかけました。試合は初回、ブルージェイズの先頭デービス・シュナイダー選手が初球先頭打者本塁打を放つと、続くウラジーミル・ゲレロJr.選手も2球目をホームランとし、試合開始からわずか3球で2点を先制しました。追うドジャースは3回、キケ・ヘルナンデス選手のソロホームランで1点差に迫りますが