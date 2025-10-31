アンドルー英王子（左）とチャールズ国王＝9月、ロンドン（AP＝共同）【ロンドン共同】英王室は30日、チャールズ国王が弟アンドルー王子（65）の「王子」の称号などを剥奪する手続きを始めたと発表した。アンドルー氏は少女への性的虐待疑惑やその対応などを巡って批判が高まり、国王は異例の措置に踏み切った。アンドルー氏が返上を表明した爵位「ヨーク公」も剥奪する。アンドルー氏は2001年に米富豪エプスタイン氏＝19年に