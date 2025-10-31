各地で相次ぐクマ被害を受け、政府は関係閣僚による会議を初めて開き、対策の政策パッケージを11月中旬までに取りまとめることにしました。木原官房長官：国民の命と暮らしを守るため、追加的・緊急的なクマ対策を強化する。会議の議長を務める木原官房長官は、生活圏でも猟銃を使用できる「緊急銃猟」が可能な人材を増やすことや、迅速な駆除に向けた速やかな対応を関係閣僚に指示しました。そして、追加的・緊急的な対策を含む政