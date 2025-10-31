韓国の慶州（キョンジュ）を訪問している高市首相は30日、李在明（イ・ジェミョン）大統領と会談し、両国の関係を「未来志向で安定的に発展させる」ことで一致しました。同行しているフジテレビ政治部・木村祐太記者がお伝えします。予定時間を大幅に超える40分以上の会談について、日本政府関係者は「無駄がないものだった」と評価しています。会談では、両首脳が笑顔で握手し、日韓関係を未来志向で安定的に発展させていくことで