ＮＨＫ出版の「新刊案内」（書店様へ毎月の新刊情報をお届けする冊子）の巻末に、「書店の栞さん」（作・こうまはな）という４コマ漫画の連載がはじまってから15年あまり……。本屋さんのバックヤードで読んでいただくことが多い冊子なので、一般の方は目にすることが少ないかと思います。ですが、「『新刊案内』が届くと一番に読んじゃう」と書店員さんの間で密かにファンを獲得しているのが、こちらの４コマ漫画「栞さん」