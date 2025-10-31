突然ですが、「ステマ」の正式名称知っていますか？カタカナ11文字です！気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「ステルスマーケティング」でした！「ステマ」とは、「ステルスマーケティング」の略。企業や個人が、広告であることを隠して商品やサービスを宣伝する行為を指します。例えば、SNSで「この商品すごくおすすめ！」と紹介している投稿が、実は企業から報酬を受けて書かれた広告だったのに、それを明示していない