大トリの大本命は「嵐」だが…2025年はNHKにとって「放送開始100周年」の節目。それだけに、大晦日の「紅白歌合戦」への力の入れようは凄まじい。現在、出場に向けて躍起になっているのが、来春での活動終了を発表している『嵐』だが……。「再三にわたってオファーしていますが、『出場確約』はもらえていないんです。『ジャッジを下せる人間がいない』という理由で返事が延び延びになっている」（NHK関係者）背景にあるとされる