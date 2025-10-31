5年ぶりに日本一に輝いた福岡ソフトバンクホークスの牧原大成内野手（33）が本紙に独占手記を寄せた。レギュラーシーズンでは15年目にして初の規定打席到達。加えて育成選手初の首位打者に輝いた。「ジョーカー」から「レギュラー」への成長。チームのためにユーティリティープレーヤーに戻った経緯や、首位打者になって初めて抱えた重圧など思いを明かした。◆◆◆日本一は何回なってもうれしい。一緒に戦ってきた