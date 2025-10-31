田川地域の秋の祭典「第17回TAGAWAコールマイン・フェスティバル〜炭坑節まつり」が1、2日に福岡県田川市伊田の石炭記念公園で開かれる。1日は午後5時から、市石炭・歴史博物館前広場で多数のろうそくをともすキャンドルナイトや、同6時10分ごろから歌手KIMIKAさんのライブがある。メインイベントの炭坑節総踊りは、2日午後3時半から（同2時半から総踊り参加受け付け開始）。両日ともステージイベントに加え、焼きそば、唐揚