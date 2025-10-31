映画上映前に、楽しみながら脳の活性化を図るイベント「脳活シネマ」が23日、福岡県大牟田市岬町のセントラルシネマ大牟田であった。事前に予約した観客約200人がクイズなどに挑戦した。紙面やウェブサイトでクイズやシニア向け情報などの「脳活新聞」を展開している西日本新聞社が企画。スクリーンを使い、へんやつくりなどがばらばらになった漢字1文字を当てるクイズや、マッチ棒を1本だけ動かして正しい等式にする問題を出