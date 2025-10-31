福岡県うきは市浮羽町朝田の一の瀬焼協同組合は11月1〜3日、「秋の陶器祭り」を開く。窯元5軒が新作を中心に食器などを販売。形がゆがんだり、小さな傷があったりするB級品も安価で売り出す。一の瀬焼はかつて朝田焼とも呼ばれ、豊臣秀吉の朝鮮出兵を機に400年ほど前、連れてこられた陶工らが開いたという説などがあるが、詳細は不明。器の縁が青いのが典型的な特徴とされる。現在は各窯元が工夫を凝らし、色も形もバラエティ