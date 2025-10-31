今シリーズの最高殊勲選手（MVP）に選ばれた山川は「ドキドキしながら試合をした。いい状態で打席に入れたのでいい結果が出た」と声を弾ませた。日本シリーズ記録に並ぶ3試合連続本塁打を放つなど、本塁打王4度の力を発揮した。レギュラーシーズンは不振にあえいだ。今シリーズも第1戦は代打での出場だったが、6番で先発した第2戦で3ランを含む5打点と活躍。4番に入った第3戦に同点ソロ、第4戦に先制ソロを放つなど、計7打点を