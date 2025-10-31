中央福岡ヤクルト販売（福岡県太宰府市水城）の竹内基社長とヤクルトレディー代表者4人が29日、心身障がい児（者）療育訓練施設やすらぎ荘（筑前町）の寺崎一雄理事長に支援金47万1003円を手渡した。今回で69回目。同社は毎年8月に社会貢献の一環としてやすらぎ荘キャンペーンを実施し、収益の一部を支援金として贈っている。