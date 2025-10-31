ソフトバンクの有原航平投手（33）が、来季は米大リーグに再挑戦する可能性があることが30日、分かった。日本ハムを経て2021年から2シーズン、米大リーグのレンジャーズに所属し、23年にソフトバンクで日本球界に復帰。今年で3年契約が満了となる右腕の決断が注目される。有原はポスティングシステムで移籍したレンジャーズでは1年目に右肩を手術したこともあり、不完全燃焼の3勝に終わったが、ソフトバンクでは3年連続で2桁勝