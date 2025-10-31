福岡市博多区の銀天町商店街で11月2日正午〜午後7時、古着や古本、アンティーク雑貨など約30の店が並ぶ「雑餉隈蚤（のみ）の市」が初めて開かれる。地元の若手店主などでつくる実行委員会が「にぎわいを生み出そう」と企画した。西鉄天神大牟田線の雑餉隈駅周辺はかつて映画館や飲食店が立ち並ぶ繁華街だった。近年は空き店舗が増えていたが、2022年に駅が高架化され、高架下の活用などまちおこしの機運が高まっている。発案