福岡県大牟田市は11月3日、世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産」の構成資産である「三池炭鉱宮原坑」の第二竪坑櫓（たてこうやぐら）の地下を初めて一般公開する。世界遺産登録10周年を機に、昇降できる階段を今月設けた。三池炭鉱の主力坑だった宮原坑へ労働者を送り込んだ入り口に当たる。市は今後、定期的に公開する方針だ。櫓は1901年の建築で現存する金属製櫓では国内最古。高さ約22メートル、最深部は深さ約160メート