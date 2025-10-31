大分県中津市三光地区の田畑で、約2000万本のコスモスが見頃になり、秋風に揺れている。11月5日まで「三光コスモス祭り2025」が開かれ、地元の特産品を売る出店もある。地元住民らが11ヘクタールにコスモスの種をまいた。今年は3.7ヘクタールに約20万本のヒマワリも、一帯を黄色く染めている。同市出身の作家、芥川なおさんの純愛小説「ストロベリームーン」の映画化を記念し、作中のヒマワリ畑を再現した。花はともに祭りの